Бубнов: «Не понимаю, почему организаторы ЧМ-2018 не захотели строить крытые стадионы»
Сегодня, 06:52 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил удивление тем, что организаторы ЧМ-2018 отказались от идеи строительства крытых стадионов:
«Я давно говорил о необходимости строительства крытых стадионов. У нас бы и проблем не было с системами проведения чемпионата. Непонятно, почему не воспользовались шансом строительства таких арен в рамках подготовки к ЧМ-2018. Если сами не можем строить, то пригласили бы иностранных специалистов. Больше такого шанса не будет, в том смысле, что сейчас государство выделяет огромные средства.
В Санкт-Петербурге идет откровенное воровство. Естественно, с этим стадионом надо разбираться. Он уже стал самым дорогим в мире».
Напомним, «Зенит» планирует провести три матча на новом стадионе в апреле и мае.
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Бубнов сам говорит об откровенном воровстве при строительстве единственного крытого стадиона. Ещё ДЕСЯТЬ подобных строек страна просто не выдержала бы.