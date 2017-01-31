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Клопп: «Мы больше не можем терять время и очки»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-ЧелсиЧелси
Начало матча: Сегодня, 23:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Клопп Юрген
Сегодня, 07:18 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 23-го тура АПЛ с лидером турнира «Челси»:

«Если мы сократим отставание от „Челси“ до 7 очков, то все равно не сможем сказать: „Теперь мы идем за ними“. Они должны побеждать в оставшихся матчах. Но нам нужны очки. Так и есть. Мы больше не можем терять время и очки. Мы никогда и не хотели этого делать. Я не говорю, что мы не сможем догнать их. Эта игра — большой вызов для нас, но вместе мы сможем стать реальным претендентом на победу.

Я не теряю веры в своих игроков. Я вижу проблемы, знаю о проблемах, не люблю проблемы, но я не всегда могу решить их до того, как они у нас возникнут. Речь о том, чтобы продолжать работать, становиться лучше. Плохие моменты нужны, чтобы подготовиться к хорошим».

Мнением о грядущей встрече грандов АПЛ также поделился наставник «Челси» Антонио Конте.

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