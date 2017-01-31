Гарай: «„Валенсия“ должна избежать вылета из Ла Лиги»
Сегодня, 08:16 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай опасается, что команда может вылететь из Ла Лиги. В последнем матче она проиграла «Лас-Пальмасу» (1:3).
«Мы должны понимать, что это наша реальность. Необходимо избежать вылета, набрать минимально нужное количество очков. В равных составах мы играли хорошо, контролировали матч. Но потом пропустили и получили удаление. Все осложнилось. Нужно побеждать теперь дома».
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