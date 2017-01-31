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Дзанетти: «Месси ещё долгие годы проведёт в „Барселоне“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, Дзанетти Хавьер, Месси Лионель
Сегодня, 08:20 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти опроверг все слухи о том, что в клубе мечтают подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я очень хорошо знаю Месси, и я знаю, что он верен „Барселоне“. Поэтому я уверен, что он еще долгие годы проведет в этом клубе».

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