Дзанетти: «Месси ещё долгие годы проведёт в „Барселоне“»
Сегодня, 08:20 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти опроверг все слухи о том, что в клубе мечтают подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Я очень хорошо знаю Месси, и я знаю, что он верен „Барселоне“. Поэтому я уверен, что он еще долгие годы проведет в этом клубе».
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Нет причин успешному игроку покидать самый успешный клуб последних пятнадцати лет.
Он еще успеет забить на высоком уровне очень большое количество голов, не менее 200-250.
До Чемпионата мира 2022 года еще и в сборной будет играть, потом и решение принимать о будущем.