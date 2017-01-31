Дзанетти: «Месси ещё долгие годы проведёт в „Барселоне“»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти опроверг все слухи о том, что в клубе мечтают подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я очень хорошо знаю Месси, и я знаю, что он верен „Барселоне“. Поэтому я уверен, что он еще долгие годы проведет в этом клубе».