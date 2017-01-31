Ковачич: «Роналду не тот игрок, которого стоит освистывать»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич поддержал своего одноклубника Криштиану Роналду, который подвергается критике в последнее время.

«Роналду это тот игрок, который всегда находится под давлением. Его отмечают в каждом матче, от него чего-то ждут, его прессингуют. И это не тот футболист, которого стоит освистывать».