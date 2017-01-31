Ковачич: «Роналду не тот игрок, которого стоит освистывать»
Сегодня, 08:24 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Реала» Матео Ковачич поддержал своего одноклубника Криштиану Роналду, который подвергается критике в последнее время.
«Роналду это тот игрок, который всегда находится под давлением. Его отмечают в каждом матче, от него чего-то ждут, его прессингуют. И это не тот футболист, которого стоит освистывать».
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