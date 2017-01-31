Мавинга перешёл в «Торонто»
Сегодня, 08:50 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Бывший защитник «Рубина» Крис Мавинга, который некоторое время тренировался с казанцами после истечения срока контракта, перебрался в МЛС. 25-лений конголезец подписал контракт на три года с «Торонто». В «Рубин» он переходил в 2013 году, после чего играл в аренде за «Труа» и «Реймс».
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