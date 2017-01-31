Мавинга перешёл в «Торонто»

Бывший защитник «Рубина» Крис Мавинга, который некоторое время тренировался с казанцами после истечения срока контракта, перебрался в МЛС. 25-лений конголезец подписал контракт на три года с «Торонто». В «Рубин» он переходил в 2013 году, после чего играл в аренде за «Труа» и «Реймс».