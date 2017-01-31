«Осасуна» арендует Сиригу
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Севилья, ПСЖ, Осасуна, Сиригу Сальваторе
Сегодня, 08:53 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Севильи» Сальваторе Сиригу, права на которого принадлежат ПСЖ, перейдет в «Осасуну». 30-летний итальянец был арендован «Севильей», но не смог там занять место основного голкипера. ПСЖ договорился о прекращении аренды в «Севилье» и отдаст его снова в аренду «Осасуне» до конца сезона. Контракт Сиригу с ПСЖ рассчитан до лета 2018 года.
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