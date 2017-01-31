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«Барселона» подпишет 18-летнего уругвайца

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Пеньяроль
Сегодня, 09:37 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Пеньяроля» Сантьяго Буэно близок к переходу в «Барселону». За 18-летним уругвайцем скауты каталонского клуба следили несколько месяцев. В ближайшее время сделка по игроку будет оформлена, но адаптацию Буэно будет проходить во второй команде «Барселоны».

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