«Барселона» подпишет 18-летнего уругвайца
Сегодня, 09:37 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Пеньяроля» Сантьяго Буэно близок к переходу в «Барселону». За 18-летним уругвайцем скауты каталонского клуба следили несколько месяцев. В ближайшее время сделка по игроку будет оформлена, но адаптацию Буэно будет проходить во второй команде «Барселоны».
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