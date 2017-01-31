«Барселона» подпишет 18-летнего уругвайца

Защитник «Пеньяроля» Сантьяго Буэно близок к переходу в «Барселону». За 18-летним уругвайцем скауты каталонского клуба следили несколько месяцев. В ближайшее время сделка по игроку будет оформлена, но адаптацию Буэно будет проходить во второй команде «Барселоны».