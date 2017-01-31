«Монако» подписал защитника «Фламенго»

«Монако» приобрел очередного молодого игрока, он подписал защитника «Фламенго» Жорже. Контракт с латералем рассчитан до лета 2021 года. Стоимость трансфера составляет примерно 8,5 млн евро. За перспективным бразильцем скауты «Монако» следили несколько месяцев.