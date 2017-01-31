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Трапп выбыл из строя на две недели

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: травмы игроков, ПСЖ, Трапп Кевин
Сегодня, 09:47 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь ПСЖ Кевин Трапп прошел обследование по поводу травмы, полученной в игре чемпионата Франции с «Монако» (1:1). Немец был заменен на 54-й минуте встречи. Он повредил подколенное сухожилие и должен пропустить около двух недель. Ожидается, что к матчу Лиги чемпионов с «Барселоной» Трапп будет в строю.

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