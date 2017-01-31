Трапп выбыл из строя на две недели

Вратарь ПСЖ Кевин Трапп прошел обследование по поводу травмы, полученной в игре чемпионата Франции с «Монако» (1:1). Немец был заменен на 54-й минуте встречи. Он повредил подколенное сухожилие и должен пропустить около двух недель. Ожидается, что к матчу Лиги чемпионов с «Барселоной» Трапп будет в строю.