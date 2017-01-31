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Демба Ба сменит «Шанхай Шэньхуа» на «Бешикташ»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Шанхай Шэньхуа, Бешикташ, Ба Демба
Сегодня, 09:50 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба продолжит карьеру в «Бешикташе». Китайский клуб согласился отдать форварда в аренду турецкой стороне. Ранее Ба уже играл за «Бешикташ» до переезда в Китай, где он получил в прошлом году тяжелую травму.

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