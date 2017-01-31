«Шальке» отказался продавать Колашинаца в «Челси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шальке-04, Челси, Колашинац Сеад
Сегодня, 09:55 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Сергей Иванов
«Челси» не смог договориться о покупке защитника «Шальке» Сеада Колашинаца. В нем лондонцы видели замену Браниславу Ивановичу, который близок к переходу в «Зенит». Однако «Шальке» отклонил предложение «Челси», отметив, что не планирует продавать Колашинаца зимой. Однако к этому вопросу клубы могут вернуться летом. Впрочем, за игроком также следит «Ювентус».
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