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Вернблум: «Если бы у меня не было семьи, поехал бы в Китай за деньгами»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Вернблум Понтус
Сегодня, 10:45 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум не стал осуждать тех игроков, которые поехали в Китай за большими деньгами.

«Если бы у меня не было семьи, возможно, я бы поехал за деньгами в Китай, да любой поехал бы. Футбол - это такой же бизнес. Если вы сидите в офисе, и кто-то предлагает вам больше денег, то вы пойдете за большей заработной платой. Это горькая правда.

Я прекрасно понимаю тех футболистов, которые отправляются в Китай за деньгами. Вы можете тут сколько угодно сидеть и говорить: „Как ты можешь уехать туда, там же плохой чемпионат?“. Но вы представьте себя на этом месте: к тебе приходят и кладут огромную сумму денег. Я хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который откажется от такого предложения, потому что это нормально - игроки отправляются туда зарабатывать, это естественный процесс.

Если я был бы один и сам решал свою судьбу, я точно поехал бы. Но поскольку у меня есть жена и ребенок, у меня изменились приоритеты - я хочу как можно больше времени проводить с ними. Я уже поездил по миру и не хочется уезжать от семьи далеко, мотаться по городам и странам. Поэтому сейчас я бы отказался».

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