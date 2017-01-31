«Алавес» арендовал у «Милана» Эли

Защитник «Милана» Родриго Эли продолжит карьеру в Испании. Он арендован до конца сезона «Алавесом». В нынешнем сезоне 23-летний игрок не выходил на поле в Серии А. Ранее его арендовали «Реджина», «Варезе» и «Авеллино».