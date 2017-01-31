«Алавес» арендовал у «Милана» Эли
Сегодня, 10:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Милана» Родриго Эли продолжит карьеру в Испании. Он арендован до конца сезона «Алавесом». В нынешнем сезоне 23-летний игрок не выходил на поле в Серии А. Ранее его арендовали «Реджина», «Варезе» и «Авеллино».
Другие материалы по теме:
08:53 «Осасуна» арендует Сиригу 3
Вчера
22:21 Официально Фото Вингер «Дженоа» Окампос перешёл в «Милан» на правах аренды 2
22:12 Официально Фото «Легия» арендовала у «Бурсаспора» Нецида 5
29 января 2017
14:24 Официально Фото «Майнц» арендовал Бояна Кркича 11
28 января 2017
23:31 Официально «Рома» взяла Гренье в аренду с правом выкупа 4
23:24 Официально «Фиорентина» арендовала Сапонару 2
07:19 Официально «Удинезе» арендовал 20-летнего хавбека «Интера» Ньюкури 2
02:46 Официально «Сент-Этьен» арендовал у «Болоньи» Мунье 0
27 января 2017
20:53 Официально «Рома» арендует у «Лиона» Гренье 5
15:36 Официально Фото «Аталанта» арендовала хавбека «Бенфики» 2
Или войдите через