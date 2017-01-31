«Бордо» подписал Санкаре из «Лилля»

«Бордо», продав полузащитника Грегори Сертича в «Марсель», нашел ему замену. Аквитанский клуб подписал хавбека «Лилля» Юнуса Санкаре. Стоимость сделки составила 3 млн евро. Санкаре подписал с «Бордо» контракт на 4,5 года.