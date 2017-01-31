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Моуриньо: «Меня признают во всём мире»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Сегодня, 10:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что ощущал себя комфортно даже во время критических нападок в его адрес.

«Я считаю себя иконой, хотя ею не являюсь в привычном смысле. Для меня это ощущение означает, что я в ладу сам с собой. Полагаю, это лучшая концепция „иконы“. Вам все равно, что думают другие люди, что они говорят. Вы беспокоитесь только о внутренней гармонии, о том, чтобы быть готовым к вызову. Меня признают во всем мире. На любом стадионе болельщики реагируют, увидев меня. Они хотят меня видеть, пусть и по-разному реагируют на мое появление. Так что я себя чувствую уверенно среди любителей футбола во всем мире. Возможно, меня кто-то не любит прямо во время игры, возможно, меня или мою команду боятся, но до и после матча со мной хотят общаться».

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