Моуриньо: «Меня признают во всём мире»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что ощущал себя комфортно даже во время критических нападок в его адрес.

«Я считаю себя иконой, хотя ею не являюсь в привычном смысле. Для меня это ощущение означает, что я в ладу сам с собой. Полагаю, это лучшая концепция „иконы“. Вам все равно, что думают другие люди, что они говорят. Вы беспокоитесь только о внутренней гармонии, о том, чтобы быть готовым к вызову. Меня признают во всем мире. На любом стадионе болельщики реагируют, увидев меня. Они хотят меня видеть, пусть и по-разному реагируют на мое появление. Так что я себя чувствую уверенно среди любителей футбола во всем мире. Возможно, меня кто-то не любит прямо во время игры, возможно, меня или мою команду боятся, но до и после матча со мной хотят общаться».