Моуриньо: «Меня признают во всём мире»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что ощущал себя комфортно даже во время критических нападок в его адрес.
«Я считаю себя иконой, хотя ею не являюсь в привычном смысле. Для меня это ощущение означает, что я в ладу сам с собой. Полагаю, это лучшая концепция „иконы“. Вам все равно, что думают другие люди, что они говорят. Вы беспокоитесь только о внутренней гармонии, о том, чтобы быть готовым к вызову. Меня признают во всем мире. На любом стадионе болельщики реагируют, увидев меня. Они хотят меня видеть, пусть и по-разному реагируют на мое появление. Так что я себя чувствую уверенно среди любителей футбола во всем мире. Возможно, меня кто-то не любит прямо во время игры, возможно, меня или мою команду боятся, но до и после матча со мной хотят общаться».
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Весьма завышенная самооценка у Жозе.
Ему в пору было бы " знакомиться с книжным героем из России Незнайкой....
Но лично мне позиция Моура "Я самый невероятный, меня знают все, и я медийность" несколько озадачивает. Ладно бы молодым пацаном был, чтоб хвалиться своим достоянием, но вроде взрослый мужик. К сожалению не умный ни разу, но взрослый же!
А мне - все по ...й:
Я сделан из мяса
Самое страшное, что может случиться:
Стану п........сом !!!!!
А так я не верю в это. Скорее это выдумка журналистов.
И это Хорошо.
А кому не нравится.... Пусть идут=============> лесом.