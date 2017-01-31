«Ницца» близка к подписанию тунисца и марокканца

«Ницца» в ближайшее время подпишет универсального крайнего полузащитника из Туниса Бассема Срарфи. 19-летний игрок выступает в «Клуб Африкен» и привлек своей игрой внимание других европейских клубов. Но он предпочел перейти в «Ниццу», с которой подпишет соглашение после медосмотра. Также «Ницца» близка к подписанию марокканца Мунира Оббади из «Лилля».