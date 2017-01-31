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«Ницца» близка к подписанию тунисца и марокканца

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ницца, Клуб Африкэн, Лилль, Оббади Мунир
Сегодня, 11:50 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

«Ницца» в ближайшее время подпишет универсального крайнего полузащитника из Туниса Бассема Срарфи. 19-летний игрок выступает в «Клуб Африкен» и привлек своей игрой внимание других европейских клубов. Но он предпочел перейти в «Ниццу», с которой подпишет соглашение после медосмотра. Также «Ницца» близка к подписанию марокканца Мунира Оббади из «Лилля».

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