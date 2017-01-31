Галлиани: «„Милан“ закончил работу на трансферном рынке»
Сегодня, 11:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани отметил, что подписанием Лукаса Окампоса клуб закрыл трансферную деятельность этой зимой.
«Мы подписали двух качественных вингеров в лице Деулофеу и Окампоса. Лукас несколько лет назад считался одним из самых талантливых игроков. Надеюсь, он с нами раскроется. Для нас теперь трансферное окно закрыто. Эли ушел в „Алавес“, и на этом мы прекратили работу».
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