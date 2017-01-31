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Галлиани: «„Милан“ закончил работу на трансферном рынке»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Галлиани Адриано
Сегодня, 11:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани отметил, что подписанием Лукаса Окампоса клуб закрыл трансферную деятельность этой зимой.

«Мы подписали двух качественных вингеров в лице Деулофеу и Окампоса. Лукас несколько лет назад считался одним из самых талантливых игроков. Надеюсь, он с нами раскроется. Для нас теперь трансферное окно закрыто. Эли ушел в „Алавес“, и на этом мы прекратили работу».

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