Галлиани: «„Милан“ закончил работу на трансферном рынке»

Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани отметил, что подписанием Лукаса Окампоса клуб закрыл трансферную деятельность этой зимой.

«Мы подписали двух качественных вингеров в лице Деулофеу и Окампоса. Лукас несколько лет назад считался одним из самых талантливых игроков. Надеюсь, он с нами раскроется. Для нас теперь трансферное окно закрыто. Эли ушел в „Алавес“, и на этом мы прекратили работу».