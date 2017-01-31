«Байер» подписал Бэйли
Сегодня, 12:40 | Источник: ФК "Байер" | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Генка» Леон Бэйли продолжит карьеру в Германии. 19-летний форвард подписал контракт с «Байером» до 2022 года. Сумма сделки не разглашается, но в СМИ упоминались 15 млн евро. В нынешнем сезоне Бэйли, которым интересовались топ-клубы, провел 35 матчей, забив восемь мячей.
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