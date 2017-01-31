«Лилль» подписал Эль-Гази и отпустил Оббади в «Ниццу»

«Лилль» объявил о двух сделках, совершенных под занавес трансферного окна. Французский клуб приобрел нападающего «Аякса» Анвара Эль-Гази. 21-летний форвард подписал соглашение на 4,5 года. Сумма сделки составила 7 млн евро. Также «Лилль» подтвердил переход в «Ниццу» полузащитника Мунира Оббади.