«Лилль» подписал Эль-Гази и отпустил Оббади в «Ниццу»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферы, Лилль, Ницца, Аякс, Эль-Гази Анвар, Оббади Мунир
Сегодня, 12:57 | Источник: ФК "Лилль" | Редакция: Сергей Иванов
«Лилль» объявил о двух сделках, совершенных под занавес трансферного окна. Французский клуб приобрел нападающего «Аякса» Анвара Эль-Гази. 21-летний форвард подписал соглашение на 4,5 года. Сумма сделки составила 7 млн евро. Также «Лилль» подтвердил переход в «Ниццу» полузащитника Мунира Оббади.
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