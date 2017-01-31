Рейтинг@Mail.ru

Терри: «Надеюсь, больше не сыграю за „Челси“ в этом сезоне»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Терри Джон
Сегодня, 13:42 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Челси» Джон Терри, не имеющий регулярной игровой практики, выразил радость по поводу того, что команда так успешно играет и без него.

«Команда летит вперед, играет невероятно. Я начинал сезон в основном составе, потом получил травму и мы проиграли. А затем пошла серия из 13 матчей без поражений, и тут уже сложно было вернуться. Мне следует это принять. Тренер был честен со мной сразу. Он сказал, что не может вернуть меня в основной состав, когда ребята так здорово играют. И я честно надеюсь, что больше в нынешнем сезоне не сыграю, потому что это будет означать, что команда продолжает выигрывать.

Когда завершу карьеру, я надеюсь вернуться в „Челси“, потому что очень люблю этот клуб».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:08
ответ пользователю Шишанутый (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
311
Сегодня 14:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:07
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 14:04
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:48
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:47
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:01 Сако: «Я признал свою вину, извинился перед всеми и продолжаю работать» 7
03:26 Бонуччи: «„Ман Сити“? Отказать одному из лучших тренеров мира было непросто» 4
Вчера
Станислав Горин
Фанаты против «предателей»
Пайету лучше в Лондоне не появляться, поклонники «Вест Хэма» готовы поколотить «предателя». «Соккер.ру» вспоминает скандальные трансферы и реакцию болельщиков. 
Комментариев: 15
12:49 Фото Лаллана - лучший игрок сборной Англии в 2016 году 26
11:26 Бекхэм: «МЮ чуть не продал меня в „Барселону“ без моего ведома» 48
Станислав Горин
Слишком силён для «Арсенала»
Лучший футболист «канониров» получает предложения отовсюду – из Турина, Парижа и Мадрида. «Соккер.ру» оценивает, круче ли Алексис финалистов Евро или чемпионов мира?
Комментариев: 31
08:34 Варан: «Знали, что „Реал“ может оторваться от „Севильи“ и „Барселоны“» 10
29 января 2017
23:23 «Ливерпуль» отправил за Мане частный самолёт 32
21:42 Каборе уйдёт из сборной Буркина-Фасо после Кубка Африки 4
Станислав Горин
​В чем Месси превзошел Роналду
«Бетис» переигрывал «Барселону», но на несправедливо отмененный гол каталонцев смог отреагировать капитан Лионель. О новой задаче Месси – на «Соккер.ру».
Комментариев: 70
все материалы по этой теме
Турниры