Терри: «Надеюсь, больше не сыграю за „Челси“ в этом сезоне»
Сегодня, 13:42 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Челси» Джон Терри, не имеющий регулярной игровой практики, выразил радость по поводу того, что команда так успешно играет и без него.
«Команда летит вперед, играет невероятно. Я начинал сезон в основном составе, потом получил травму и мы проиграли. А затем пошла серия из 13 матчей без поражений, и тут уже сложно было вернуться. Мне следует это принять. Тренер был честен со мной сразу. Он сказал, что не может вернуть меня в основной состав, когда ребята так здорово играют. И я честно надеюсь, что больше в нынешнем сезоне не сыграю, потому что это будет означать, что команда продолжает выигрывать.
Когда завершу карьеру, я надеюсь вернуться в „Челси“, потому что очень люблю этот клуб».
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Джей Ти прекрасно понимает ситуацию, хоть он и не играет но в раздевалке он лидер.
Ему сейчас трудно конечно осознать, что не может помочь усилить игру Челси.
Но думаю на его игру еще посмотрим.