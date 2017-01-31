Терри: «Надеюсь, больше не сыграю за „Челси“ в этом сезоне»

Защитник «Челси» Джон Терри, не имеющий регулярной игровой практики, выразил радость по поводу того, что команда так успешно играет и без него.

«Команда летит вперед, играет невероятно. Я начинал сезон в основном составе, потом получил травму и мы проиграли. А затем пошла серия из 13 матчей без поражений, и тут уже сложно было вернуться. Мне следует это принять. Тренер был честен со мной сразу. Он сказал, что не может вернуть меня в основной состав, когда ребята так здорово играют. И я честно надеюсь, что больше в нынешнем сезоне не сыграю, потому что это будет означать, что команда продолжает выигрывать.

Когда завершу карьеру, я надеюсь вернуться в „Челси“, потому что очень люблю этот клуб».