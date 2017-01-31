«Лас-Пальмас» арендовал у ПСЖ Хесе
Сегодня, 13:49 | Источник: ФК "Лас-Пальмас" | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий ПСЖ Хесе продолжит карьеру в «Лас-Пальмасе». Испанский клуб объявил об аренде 23-летнего форварда до конца сезона. Сам игрок хотел перейти в «Лас-Пальмас», тогда как ПСЖ рассчитывал отдать его «Мидлсбро», который был готов платить большую часть зарплаты Хесе.
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