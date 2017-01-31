«Лас-Пальмас» арендовал у ПСЖ Хесе

Нападающий ПСЖ Хесе продолжит карьеру в «Лас-Пальмасе». Испанский клуб объявил об аренде 23-летнего форварда до конца сезона. Сам игрок хотел перейти в «Лас-Пальмас», тогда как ПСЖ рассчитывал отдать его «Мидлсбро», который был готов платить большую часть зарплаты Хесе.