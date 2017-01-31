Даганов: «Обертан ищет новую команду как свободный агент»
Сегодня, 13:56 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов рассказал о том, где продолжит карьеру полузащитник команды Габриэль Обертан.
«Сложно сказать, где он окажется, нам об этом ничего не известно. Он ведь сейчас ведет поиски клуба как свободный агент, мы этим не занимаемся. Если он найдет клуб, мы готовы будем разорвать с ним соглашение и отпустить».
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