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Даганов: «Обертан ищет новую команду как свободный агент»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Обертан Габриэль
Сегодня, 13:56 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов рассказал о том, где продолжит карьеру полузащитник команды Габриэль Обертан.

«Сложно сказать, где он окажется, нам об этом ничего не известно. Он ведь сейчас ведет поиски клуба как свободный агент, мы этим не занимаемся. Если он найдет клуб, мы готовы будем разорвать с ним соглашение и отпустить».

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