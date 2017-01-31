Видеоповторы в Ла Лиге могут быть введены в 2018 году
Сегодня, 14:09 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что руководство лиги работает над внедрением видеоповторов для облегчения работы судей.
«Мы работаем над технологией видеоповторов для судей на протяжении восьми месяцев. В следующем сезоне проверим технологию, и если ФИФА утвердит, то система будет у нас работать с сезона-2018/19».
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Но с другой стороны, судьи в последнее время очень часто ошибаются. Эт скорее всего необходимая мера.