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Видеоповторы в Ла Лиге могут быть введены в 2018 году

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Судейство
Сегодня, 14:09 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что руководство лиги работает над внедрением видеоповторов для облегчения работы судей.

«Мы работаем над технологией видеоповторов для судей на протяжении восьми месяцев. В следующем сезоне проверим технологию, и если ФИФА утвердит, то система будет у нас работать с сезона-2018/19».

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