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Могилевец может перейти в «Ростов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ростов, Зенит, Могилевец Павел, Нобоа Кристиан
Сегодня, 14:36 | Источник: 161.ru | Редакция: Сергей Иванов

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов подтвердил, что «Ростов» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Зенита» Павла Могилевца.

«Ведутся переговоры с „Зенитом“ по Могилевцу, идет обсуждение вопроса о его приобретении. Мы хотели бы усилить позицию, на которой играет Нобоа, на всякий случай подстраховаться. Каковы шансы, что Нобоа уйдет или его обменяют на Могилевца? Без комментариев.

Есть ли вероятность, что Бердыев займет кресло президента? По этому поводу сказать не могу, это в компетенции акционеров клуба. Курбан Бекиевич совершенно точно продолжит работу с клубом. Между сборами у нас была встреча, обсудили рабочие моменты».

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