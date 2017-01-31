Агент: «Надеюсь, Луческу сдержит обещание и отпустит Ломбертса»
Сегодня, 14:41 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст надеется, что петербургский клуб отпустит игрока в Бельгию.
«К нему действительно есть интерес со стороны ряда клубов. Конкретные предложения есть только от бельгийских команд. Мирча Луческу пообещал отпустить Ломбертса, если „Зенит“ найдет нового защитника. Надеемся, он сдержит свое слово».
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