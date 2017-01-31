Квайсон сменил «Палермо» на «Майнц»
Сегодня, 14:43 | Источник: ФК "Майнц" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Палермо» Робин Квайсон продолжит карьеру в Германии. Хавбек сборной Швеции перешел в «Майнц», подписав контракт на четыре года. Детали сделки не разглашаются. Ранее им интересовался «Ювентус».
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