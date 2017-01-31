Биабиани отказался от перехода в «Челси»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Челси, Биабиани Джонатан
Сегодня, 14:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Интера» Джонатан Биабиани отказался переходить в «Челси». Лондонский клуб хотел арендовать 28-летнего хавбека до конца сезона, но он решил остаться в Италии. Биабиани в нынешнем сезоне не получает игровой практики в «Интере», однако решил, что и в «Челси» не будет часто выходить на поле, поэтому не захотел тратить время на переезд в Англию.
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