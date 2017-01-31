«Дженоа» отдал Сиссоко в аренду «Анже»
Сегодня, 15:38 | Источник: ФК "Анже" | Редакция: Сергей Иванов
«Дженоа» после ухода Лукаса Окампоса расстался с защитником Исса Сиссоко. 31-летнего футболиста до конца сезона арендовал «Анже». Ранее игрок сборной Сенегала играл во Франции за «Нант».
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