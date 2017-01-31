«Урал» подписал Ильина из «Кубани»
Сегодня, 15:42 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Сергей Иванов
«Урал» объявил о подписании контракта с нападающим «Кубани» Владимиром Ильиным. 24-летний игрок в ближайшее время присоединится к екатеринбургской команде на сборе на Кипре. В прошлом сезоне Ильин играл в «Тосно». В этом сезоне в «Кубани» он сыграл 24 матча, забив два мяча.
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