«Урал» подписал Ильина из «Кубани»

«Урал» объявил о подписании контракта с нападающим «Кубани» Владимиром Ильиным. 24-летний игрок в ближайшее время присоединится к екатеринбургской команде на сборе на Кипре. В прошлом сезоне Ильин играл в «Тосно». В этом сезоне в «Кубани» он сыграл 24 матча, забив два мяча.