Ласина Траоре близок к переходу в хихонский «Спортинг»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», близок к переходу в хихонский «Спортинг». 26-летний ивуариец за 1 млн евро должен быть до конца сезона отдан в аренду испанскому клубу. В нынешнем сезоне Траоре забил шесть голов в 21 матче.