Ласина Траоре близок к переходу в хихонский «Спортинг»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Монако, Спортинг Х, Траоре Ласина
Сегодня, 15:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», близок к переходу в хихонский «Спортинг». 26-летний ивуариец за 1 млн евро должен быть до конца сезона отдан в аренду испанскому клубу. В нынешнем сезоне Траоре забил шесть голов в 21 матче.
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Ведь все понанимают,что деревянный не выиграет конкуренцию у Витиньо,Оланаре и Чалова. Да даже у Ионова вряд ли выиграет))
Селюк не даст соврать...