Эрнанес может вернуться в «Сан-Паулу»

Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес, которым интересовались другие европейские клубы, может оказаться в Бразилии. 31-летний хавбек попал в сферу интересов «Сан-Паулу», который готов арендовать Эрнанеса и платить ему 50% зарплаты. В «Сан-Паулу» Эрнанес играл с 2005 по 2010 год.