Эрнанес может вернуться в «Сан-Паулу»
Сегодня, 16:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес, которым интересовались другие европейские клубы, может оказаться в Бразилии. 31-летний хавбек попал в сферу интересов «Сан-Паулу», который готов арендовать Эрнанеса и платить ему 50% зарплаты. В «Сан-Паулу» Эрнанес играл с 2005 по 2010 год.
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