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«Локомотив» может арендовать Колкера

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, КПР, Колкер Стивен
Сегодня, 16:21 | Источник: Skysports.com | Редакция: Сергей Иванов

Английские СМИ полагают, что активизировавшийся на трансферном рынке «Локомотив» может подписать защитника КПР Стивена Колкера. По данным источника, 25-летний англичанин будет арендован московским клубом до конца сезона. В нынешнем сезоне за КПР в Чемпионшипе Колкер провел 13 матчей.

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