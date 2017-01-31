«Локомотив» может арендовать Колкера
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, КПР, Колкер Стивен
Сегодня, 16:21 | Источник: Skysports.com | Редакция: Сергей Иванов
Английские СМИ полагают, что активизировавшийся на трансферном рынке «Локомотив» может подписать защитника КПР Стивена Колкера. По данным источника, 25-летний англичанин будет арендован московским клубом до конца сезона. В нынешнем сезоне за КПР в Чемпионшипе Колкер провел 13 матчей.
Другие материалы по теме:
15:54 Слухи Панченко близок к переходу в «Локомотив» 28
01:29 Слухи Иванович согласовал контракт с «Зенитом» 80
Или войдите через