«Локомотив» может арендовать Колкера

Английские СМИ полагают, что активизировавшийся на трансферном рынке «Локомотив» может подписать защитника КПР Стивена Колкера. По данным источника, 25-летний англичанин будет арендован московским клубом до конца сезона. В нынешнем сезоне за КПР в Чемпионшипе Колкер провел 13 матчей.