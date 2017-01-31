Иванович прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович прибыл в Санкт-Петербург рейсом из Лондона для подписания контракта с «Зенитом».

Серб сообщил журналистам, что чувствует себя отлично и готов к игре на 100%, однако в ответ на вопрос о переговорах с «сине-бело-голубыми» попросил работников СМИ не торопить события.

Ранее сообщалось, что Иванович уже согласовал контракт с «Зенитом».