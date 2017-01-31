Иванович прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Челси, Иванович Бранислав
Сегодня, 17:11 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Челси» Бранислав Иванович прибыл в Санкт-Петербург рейсом из Лондона для подписания контракта с «Зенитом».
Серб сообщил журналистам, что чувствует себя отлично и готов к игре на 100%, однако в ответ на вопрос о переговорах с «сине-бело-голубыми» попросил работников СМИ не торопить события.
Ранее сообщалось, что Иванович уже согласовал контракт с «Зенитом».
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А так,для команд уровня Зенита,Урала или КС он вполне сойдет для ротации.
Гинер в чёрном чемодане вновь готовит мзду
Знает серб, что не испортит в Зеньке борозду
Даст ребятам на Песчаной денег на езду !
Думаю, борозды он не испортит, да и эго Миллера потешит. Вообще, Миллер - забавный чувак с комплексами не меньше Роналду, только тот себе статую с космическим удом ставит, а Миллер - самую высокую башню, самый дорогой стадион, самые звездные игроки и так далее.
Это же не лавку с арбузами из Черкизово в Тушино перевезти.
И не титулы в баньке завоевывать.
Алексей Борисович, поздравляем! спасибо за то, что вы есть, и так сильно бесите спартачей 😄