«Спартак» одолел «Копенгаген» в контрольном матче
Сегодня, 18:11 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке на сборе в ОАЭ «Спартак» переиграл датский «Копенгаген».
Абу-Даби, стадион «Шейх Сайед»
«Спартак» – «Копенгаген» – 2:1 (1:1)
Голы: Адриано 30 (пен), Окоре 89 (авт) - Корнелиус 44 (пен).
«Спартак»: Ребров (Селихов 46), Ещенко (Макеев 79), Джикия, Маурисио, Комбаров, Попов (Джано 46), Фернандо (Тимофеев 79), Зобнин (Зуев 62), Глушаков, Самедов (Давыдов 78), Адриано (Мельгарехо 62).
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Копенгаген»: Ольсен, Анкерсен, Занка, Юханссон (Окоре 60), Аугустинссон, Фальк (Бойлесен 84), Квист, Матич, Туту (Грегуш 60), Корнелиус (Павлович 46), Сантандер.
Главный тренер: Столе Сольбаккен.
Предупреждения: Анкерсен 29, Сантандер 35, Комбаров 43, Джано 59, Маурисио 67, Занка 68, Грегуш 70.
Другие материалы по теме:
Вадим Багров
Моуриньо сдался, Венгер жалуется, Клопп и Гвардиола пока не чемпионы. «Соккер.ру» вспоминает полезные уроки истории, когда «Ливерпуль», МЮ и «Арсенал» были на вершине.
Вчера
Александр Чистяков
Судьи жестоко обидели «Барселону», не обратив внимания на забитый гол Альбы в ворота «Бетиса». «Соккер.ру» напоминает о знаменитых голах-призраках.
13:37 Фото Прокурора, ведущего дела Месси и Неймара о неуплате налогов, заметили в VIP-ложе «Реала» 224
11:38 Фото На «Олд Траффорд» произошел пожар 20
00:56 Видео «Монако» вырвал ничью у ПСЖ 40
00:49 Видео «Наполи» поделил очки с «Палермо» 39
00:32 Видео «Реал» дома разгромил «Реал Сосьедад» 136
Или войдите через