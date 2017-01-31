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Касильяс: «Рамосу не хватит наглости исполнить паненку против меня»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Порту, Реал, Касильяс Икер, Рамос Серхио, Роналду Криштиану
Сегодня, 18:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал, кто из его бывших одноклубников по «Реалу» лучше других исполняет пенальти:

«Рамосу не хватит наглости исполнить паненку против меня. Мне он так не забьет, это точно.

Криштиану Роналду бьет по-разному и довольно сильно, поэтому его удары с „точки“ тоже сложно отбить.

Рамос и Роналду - два игрока с хорошим ударом, которые при этом не нервничают в самые ответственные моменты».

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