Касильяс: «Рамосу не хватит наглости исполнить паненку против меня»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Порту, Реал, Касильяс Икер, Рамос Серхио, Роналду Криштиану
Сегодня, 18:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал, кто из его бывших одноклубников по «Реалу» лучше других исполняет пенальти:
«Рамосу не хватит наглости исполнить паненку против меня. Мне он так не забьет, это точно.
Криштиану Роналду бьет по-разному и довольно сильно, поэтому его удары с „точки“ тоже сложно отбить.
Рамос и Роналду - два игрока с хорошим ударом, которые при этом не нервничают в самые ответственные моменты».
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Способный по разному реализовать стандарты,на которые не у всех хватает ХЛАДНОКРОВИЯ И МАСТЕРСТВА.
мемчик с рамосом был очень популярен, икер