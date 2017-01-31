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Гаджиев: «Хочется, чтобы у Евсеева всё получилось в его тренерской карьере»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Амкар, Евсеев Вадим, Гаджиев Гаджи
Сегодня, 18:49 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подтвердил появившуюся в Сети информацию о том, что Вадим Евсеев, который до недавнего времени работал помощником Гаджиева, покидает пермский клуб. По слухам, Евсеев возглавит «Текстильщик». 

«Нам очень жаль, что он ушел. Вадим Евсеев – прекрасный помощник, как и Андрей Каряка. У меня все помощники отличные, но эти двое были с самого начала работы в „Амкаре“. Каряка и Евсеев выполнили очень качественно огромный объем работы. У нас были сложные периоды, но они со всем справились. Вадим Евсеев получил много опыта в „Амкаре“, который поможет стать ему большим и классным тренером. Я желаю ему только удачи и успехов в предстоящей работе. Он великолепный специалист, и хочется, чтобы у него все получилось в его тренерской карьере. 

На данный момент у меня нет понимания, кто придет на смену Евсееву. Надо найти кого-то, но пока не понятно, кого. Было несколько кандидатур, но окончательного решения нет. Что мне сказал Евсеев напоследок? Одно слово только — „спасибо“».

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