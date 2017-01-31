Шалимов пожелал Быстрову стать российским Буффоном
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Краснодар, Быстров Владимир, Шалимов Игорь
Сегодня, 18:57 | Источник: Твиттер ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь
Футболисты и главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поздравили полузащитника Владимира Быстрова с днем рождения. Сегодня хавбеку исполнилось 33 года.
«С днем рождения! Володя, желаем тебе, чтобы ты нас радовал в футболе лет пять-шесть. Чтобы стал российским Буффоном, играл до 40 лет и избежал травм».
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