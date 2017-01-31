Шалимов пожелал Быстрову стать российским Буффоном

Футболисты и главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поздравили полузащитника Владимира Быстрова с днем рождения. Сегодня хавбеку исполнилось 33 года.

«С днем рождения! Володя, желаем тебе, чтобы ты нас радовал в футболе лет пять-шесть. Чтобы стал российским Буффоном, играл до 40 лет и избежал травм».