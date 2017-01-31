Моуриньо: «Руни и Янг останутся в МЮ до конца сезона»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Янг Эшли, Руни Уэйн
Сегодня, 19:05 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал понять, что клуб закончил свою трансферную деятельность до лета:
«Для нас трансферное окно закрыто. Янг остается со мной до конца сезона.
Руни? Он тоже. Мы никого не приобретаем и никого не отпускаем».
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