Моуриньо: «Руни и Янг останутся в МЮ до конца сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал понять, что клуб закончил свою трансферную деятельность до лета:

«Для нас трансферное окно закрыто. Янг остается со мной до конца сезона.

Руни? Он тоже. Мы никого не приобретаем и никого не отпускаем».