«Штутгарт» арендовал у «Вольфсбурга» нападающего Брекало

Нападающий «Вольфсбурга» Йосип Брекало продолжит карьеру в «Штутгарте».

Швабы арендовали 18-летнего хорвата до конца сезона.

Стоит отметить, что арендное соглашение между клубами будет продлено еще на год, если «Штутгарт» по итогам нынешнего сезона сумеет вернуться в Бундеслигу.

Ранее «волки» продали полузащитника Даниэля Калиджури в «Шальке-04».