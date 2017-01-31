«Штутгарт» арендовал у «Вольфсбурга» нападающего Брекало
Соккер.Ру // Германия. Вторая Бундеслига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Штутгарт, Вольфсбург, Брекало Йосип
Сегодня, 19:14 | Источник: ФК "Вольфсбург" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Вольфсбурга» Йосип Брекало продолжит карьеру в «Штутгарте».
Швабы арендовали 18-летнего хорвата до конца сезона.
Стоит отметить, что арендное соглашение между клубами будет продлено еще на год, если «Штутгарт» по итогам нынешнего сезона сумеет вернуться в Бундеслигу.
Ранее «волки» продали полузащитника Даниэля Калиджури в «Шальке-04».
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