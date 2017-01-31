Энрике: «Кто его знает, может, это будет наша последняя дуэль с Симеоне»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка Испании против «Атлетико», который состоится завтра:

«Нам нужно будет преодолеть высокий прессинг „Атлетико“.

Является ли преимуществом то, что ответный матч мы проведем дома? Не знаю, лучше спросите об этом у Диего Симеоне.

Не думаю, что Симеоне внесет много изменений в стартовый состав, как и я. Тем не менее, некоторые нюансы мы привнесем в нашу игру, которые могут стать ключевыми, ведь они станут результатом анализа наших предыдущих матчей с „Атлетико“.

Кто его знает, может, это будет наша последняя дуэль с Симеоне».