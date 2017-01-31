Энрике: «Кто его знает, может, это будет наша последняя дуэль с Симеоне»
Сегодня, 19:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка Испании против «Атлетико», который состоится завтра:
«Нам нужно будет преодолеть высокий прессинг „Атлетико“.
Является ли преимуществом то, что ответный матч мы проведем дома? Не знаю, лучше спросите об этом у Диего Симеоне.
Не думаю, что Симеоне внесет много изменений в стартовый состав, как и я. Тем не менее, некоторые нюансы мы привнесем в нашу игру, которые могут стать ключевыми, ведь они станут результатом анализа наших предыдущих матчей с „Атлетико“.
Кто его знает, может, это будет наша последняя дуэль с Симеоне».
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Спасибо тебе за требл, спасибо за чемпионство и кубок в прошлом году, но на третий сезон тебя не хватило.. к сожалению! Непонятные трансферы, невнятная игра.. да много всего