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Энрике: «Кто его знает, может, это будет наша последняя дуэль с Симеоне»

Матч: АтлетикоАтлетико-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Завтра, 23:00
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Сегодня, 19:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка Испании против «Атлетико», который состоится завтра:

«Нам нужно будет преодолеть высокий прессинг „Атлетико“.

Является ли преимуществом то, что ответный матч мы проведем дома? Не знаю, лучше спросите об этом у Диего Симеоне.

Не думаю, что Симеоне внесет много изменений в стартовый состав, как и я. Тем не менее, некоторые нюансы мы привнесем в нашу игру, которые могут стать ключевыми, ведь они станут результатом анализа наших предыдущих матчей с „Атлетико“.

Кто его знает, может, это будет наша последняя дуэль с Симеоне».

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