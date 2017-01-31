Рейтинг@Mail.ru

«Ростов» обыграл «Жилину», Полоз забил ударом скорпиона

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Ростов, Жилина, Полоз Дмитрий
Сегодня, 19:59 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

«Ростов» в контрольном поединке в рамках зимнего сбора в Турции обыграл словацкую «Жилину».

Белек, стадион «Глория Спортс Арена»

«Ростов» – «Жилина» – 3:1 (3:0)
Голы:  Полоз 7, Бухаров 30, Бухаров 33 - Шкварка 68.

«Ростов»: Медведев, Гранат (Скопинцев 61), Навас (Христис 61), Терентьев, Мевля (Нандиньо 61), Калачев (Игрок на просмотре 61), Нобоа (Григорьев 61), Полоз (Игрок на просмотре 61), Байрамян (Ерохин 46), Препелицэ (Девич 61), Бухаров (Азмун 61 (Ярошенко 76)).
Главный тренер: Иван Данильянц.

Отметим красивый гол полузащитника «желто-синих» Дмитрия Полоза, который открыл счет ударом скорпиона.

Видео взято со страницы «Ростова» в сети Вконтакте.

Ранее в рамках сбора «Ростов» сыграл вничью с польской «Ягеллонией» - 2:2.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:15
ответ пользователю Vladimir808 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:56, редактировал Сегодня 20:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:45
ответ пользователю TomHardy (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:38
ответ пользователю OLS (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
OLS
Сегодня 20:36
ответ пользователю ЮГ РОССИИ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:34
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:30, редактировал Сегодня 20:31
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:29
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:25
ответ пользователю ЮГ РОССИИ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:21
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 20:21
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 20:20
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:19
ответ пользователю Эллочка (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:17
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 20:17
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:16
ответ пользователю ЮГ РОССИИ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:15
ответ пользователю ЮГ РОССИИ (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 20:15
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 20:15
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:14
ответ пользователю Club Atletico de Madrid (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 20:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:48 «Динамо» уступило «Тоболу» в контрольном матче 5
18:11 «Спартак» одолел «Копенгаген» в контрольном матче 424
Вадим Багров
​Чего не хватает грандам АПЛ для титула?
Моуриньо сдался, Венгер жалуется, Клопп и Гвардиола пока не чемпионы. «Соккер.ру» вспоминает полезные уроки истории, когда «Ливерпуль», МЮ и «Арсенал» были на вершине. 
Комментариев: 12
Вчера
18:23 Фото Неймар запустил приложение с собственными эмодзи 49
17:49 «Вест Хэм» обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайета на новые за 25 фунтов 18
Александр Чистяков
Голы-фантомы. Были или не были?
Судьи жестоко обидели «Барселону», не обратив внимания на забитый гол Альбы в ворота «Бетиса». «Соккер.ру» напоминает о знаменитых голах-призраках.
Комментариев: 16
13:37 Фото Прокурора, ведущего дела Месси и Неймара о неуплате налогов, заметили в VIP-ложе «Реала» 224
11:38 Фото На «Олд Траффорд» произошел пожар 20
11:09 Роналду выругался в адрес болельщиков «Реала» 146
00:56 Видео «Монако» вырвал ничью у ПСЖ 40
все материалы по этой теме
Турниры