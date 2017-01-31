«Ростов» обыграл «Жилину», Полоз забил ударом скорпиона
Сегодня, 19:59 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
«Ростов» в контрольном поединке в рамках зимнего сбора в Турции обыграл словацкую «Жилину».
Белек, стадион «Глория Спортс Арена»
«Ростов» – «Жилина» – 3:1 (3:0)
Голы: Полоз 7, Бухаров 30, Бухаров 33 - Шкварка 68.
«Ростов»: Медведев, Гранат (Скопинцев 61), Навас (Христис 61), Терентьев, Мевля (Нандиньо 61), Калачев (Игрок на просмотре 61), Нобоа (Григорьев 61), Полоз (Игрок на просмотре 61), Байрамян (Ерохин 46), Препелицэ (Девич 61), Бухаров (Азмун 61 (Ярошенко 76)).
Главный тренер: Иван Данильянц.
Отметим красивый гол полузащитника «желто-синих» Дмитрия Полоза, который открыл счет ударом скорпиона.
Видео взято со страницы «Ростова» в сети Вконтакте.
Ранее в рамках сбора «Ростов» сыграл вничью с польской «Ягеллонией» - 2:2.
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http://www.soccer0100.com/blogs/197
Но тут элемент случайности. Заставь его еще так сделать - не сможет.
Автор гола Жилины должен быть в спартаке с такой фамилией!