Бауса: «С Месси в команде я могу думать лишь о победе Аргентины на чемпионате мира»
Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: мнение, Аргентина, Бауса Эдгардо , Месси Лионель
Сегодня, 20:18 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса считает, что «альбиселесте» обязаны побеждать на грядущем чемпионате мира, раз у них есть Лионель Месси в составе:
«С Месси в команде я могу думать лишь о победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2018. Только об этом.
В матче с Чили (состоится 23 марта прим. ред.) Лукас Билья и Хавьер Маскерано сыграют в полузащите, а в атаке будут действовать Ди Мария, Игуаин и Месси.
Говорят, что я всегда вызываю в сборную одних и тех же игроков, но это не так. Просто так получается, что я вызываю лучших».
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Итак, Роналду в сборной:
Армении - 5 голов
Андорра - 4 гола
Люксембургу -3 гола
Латвия - 2 гола
Казахстану - 2 гола
Саудовской Аравии - 2 гола
Азербайджану - 2 гола
Кипру - 2 гола
Эстонии - 2 гола
Фарерские острова - 1 гол
Уэльс - 1 гол
КНДР - 1 гол
Остальные мячи забиты средним командам или ниже среднего:
4 гола Швеции,
по 3 гола: С.Ирландии и Дании
по 2 гола: Камеруну, Чехии, Бельгии, России, Боснии, Венгрии.
по 1 голу: Польше, Исландии, Латвии, Гане, ПАНАМЕ (которую так любит НГУш), Хорватии, Эквадору, Финляндии, Ирану, Словакии и Греции.
У Роналду за всё время самым сильным соперником в отборе была . . . РОССИЯ! Россия, Карл!
ВМЕСТЕ ПОРЖЁМ ОТДУШИ...)))
И так для сведения...сборная Англии уже лет 30 наверное, не входит в число топ-5 сборных, хоть по версии ФиФА, хоть УЕФА..!!!
Месси 18 (10+8) > Игуаин 9 (7+2) + Ди Мария 8 (4+4).
ВОТ ЭТО ТАЩЁРЫ! ПРЯМ ЖУТКО СТАЛО!
Криштиану Роналду в поединках с топ 5 сборными Европы:
Испания: 4 матча, 340 минут (0 голов)
Германия: 4 матча, 360 минут (0 голов)
Франция: 4 матча, 254 минуты (0 голов)
Италия: 2 матча, 135 минут (0 голов)
Англия: 4 матча, 284 минуты (0 голов)
Вот уж кто действительно растворяется на поле и одевают маску невидимки с серьезными соперниками. И недавний финал Евро очередное тому подтверждение.
https://www.youtube.com/watch?v=xWncSYKaRgI
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Да никто так не говорит.....все уже давным давно знают "кто" вызывает и выкидывает из сборной игроков...!
Присвоил Бауса себе чужие "заслуги"...)
Кинет тебя,как папашу собственного.
С Месси в команде я могу лишь думать о победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2018
xDDDDDDDDDDDD