Бауса: «С Месси в команде я могу думать лишь о победе Аргентины на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса считает, что «альбиселесте» обязаны побеждать на грядущем чемпионате мира, раз у них есть Лионель Месси в составе:

«С Месси в команде я могу думать лишь о победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2018. Только об этом.

В матче с Чили (состоится 23 марта прим. ред.) Лукас Билья и Хавьер Маскерано сыграют в полузащите, а в атаке будут действовать Ди Мария, Игуаин и Месси.

Говорят, что я всегда вызываю в сборную одних и тех же игроков, но это не так. Просто так получается, что я вызываю лучших».