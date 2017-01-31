Траоре перешёл в хихонский «Спортинг» на правах аренды

Пресс-служба хихонского «Спортинга» сообщает, что клуб арендовал нападающего Ласина Траоре до конца сезона.

Напомним, что права на 26-летнего ивуарийца принадлежат «Монако», а в первой половине сезона выступал на правах аренды за ЦСКА.