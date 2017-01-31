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Траоре перешёл в хихонский «Спортинг» на правах аренды

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Спортинг Х, ЦСКА, Монако, Траоре Ласина
Сегодня, 20:24 | Источник: ФК "Спортинг" (Хихон) | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба хихонского «Спортинга» сообщает, что клуб арендовал нападающего Ласина Траоре до конца сезона.

Напомним, что права на 26-летнего ивуарийца принадлежат «Монако», а в первой половине сезона выступал на правах аренды за ЦСКА.

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