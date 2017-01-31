«Дармштадт» подписал Хамита Алтынтопа
Сегодня, 20:33 | Источник: ФК "Дармштадт" | Редакция: Антон Белюсь
«Дармштадт» усилился турецким полузащитником Хамитом Алтынтопом, который в свое время успел поиграть за «Баварию» и «Реал».
34-летний хавбек, находившийся в статусе свободного агента после ухода из «Галатасарая» в начале этого года, поставил подпись под трудовым соглашением с «лилиями», рассчитанным до конца текущего сезона.
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