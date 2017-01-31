«Осасуна» арендовала Сиригу
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Осасуна, Севилья, ПСЖ, Сиригу Сальваторе
Сегодня, 21:20 | Источник: ФК "Осасуна" | Редакция: Антон Белюсь
«Осасуна», как и ожидалось, арендовала голкипера Сальваторе Сиригу, первую половину сезона проведшего в «Севилье». Напомним, что права на вратаря принадлежат ПСЖ.
30-летний итальянец не сумел закрепиться в «Севилье», а теперь попытает счастья в «Осасуне».
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
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