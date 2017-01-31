«Осасуна» арендовала Сиригу

«Осасуна», как и ожидалось, арендовала голкипера Сальваторе Сиригу, первую половину сезона проведшего в «Севилье». Напомним, что права на вратаря принадлежат ПСЖ.

30-летний итальянец не сумел закрепиться в «Севилье», а теперь попытает счастья в «Осасуне».

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.