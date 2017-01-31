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Лазич перебрался из «Анжи» в «Аланьяспор»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Аланьяспор, Анжи, Лазич Дарко
Сегодня, 21:27 | Источник: ФК "Аланьяспор" | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Анжи» Дарко Лазич продолжит карьеру в Турции.

Сербский футболист перебрался в «Аланьяспор», где поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 2.5 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

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