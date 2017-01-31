Лазич перебрался из «Анжи» в «Аланьяспор»
Сегодня, 21:27 | Источник: ФК "Аланьяспор" | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Анжи» Дарко Лазич продолжит карьеру в Турции.
Сербский футболист перебрался в «Аланьяспор», где поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 2.5 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются.
Другие материалы по теме:
22:35 Официально Игало переходит из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай» 1
20:33 Официально Фото «Дармштадт» подписал Хамита Алтынтопа 1
19:33 Официально Фото Ляйтнер сменил «Лацио» на «Аугсбург» 2
stlouis
22.15 - Еще один крупный трансфер от китайского клуба
15:50 Официально Фото Пато стал одноклубником Витселя 24
14:43 Официально Квайсон сменил «Палермо» на «Майнц» 2
Александр Чистяков
Сегодня у клубов из ведущих европейских чемпионатов есть последняя возможность усилить свои составы. «Соккер.ру» доказывает, что в этот день могут твориться чудеса.
12:57 Официально «Лилль» подписал Эль-Гази и отпустил Оббади в «Ниццу» 7
12:40 Официально «Байер» подписал Бэйли 8
10:51 Официально «Бордо» подписал Санкаре из «Лилля» 0
Или войдите через