Селюк: «Траоре навсегда останется в истории ЦСКА»

Дмитрий Селюк — агент нападающего Ласина Траоре, высказался по поводу перехода ивуарийца в хихонский «Спортинг» на правах аренды:

«Как я и обещал, Траоре покинул ЦСКА. Причем Ласина перешел в один из двух лучших чемпионатов в мире — в испанский, где у него также будет возможность показать, на что он способен. Хочу заметить, что Траоре, который играл в ЦСКА и, возможно, кому-то не нравился, был востребован многими клубами, три из которых — испанские. И это в зимнее трансферное окно, когда, как правило, происходит мало трансферов.

Мои футболисты не будут годами высиживать и выпрашивать зарплату согласно контракту. Если у клуба и футболиста что-то не срослось, я всегда помогу и трудоустрою футболиста. К сожалению, многие клубы в России сталкиваются с тем, что футболистов не выгнать даже битой. Эти футболисты готовы умереть за те деньги, которые должны получить согласно контракту, вне зависимости от того, играют они или нет. Я с такими футболистами не сотрудничаю.

У Траоре есть мотивация помочь „Спортингу“ остаться в высшей лиге. Надеюсь, это у него получится. В то же время хочу пожелать некоторым болельщикам ЦСКА быть добрее не только к игрокам, но и к работникам клуба в целом. Нужно понимать, что в ЦСКА назрела перестройка, и надо дать время провести ее качественно. Никто не сомневается, что ЦСКА — это топ-клуб, который никогда не падает в грязь лицом. Хочешь не хочешь, а Ласина навсегда останется в истории ЦСКА автором первого гола на „Арене ЦСКА“ как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов. А теперь пусть забивает Оланаре».