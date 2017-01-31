Рейтинг@Mail.ru

Селюк: «Траоре навсегда останется в истории ЦСКА»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Россия: мнение, Спортинг Х, ЦСКА, Селюк Дмитрий, Траоре Ласина
Сегодня, 21:36 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Дмитрий Селюк  агент нападающего Ласина Траоре, высказался по поводу перехода ивуарийца в хихонский «Спортинг» на правах аренды:

«Как я и обещал, Траоре покинул ЦСКА. Причем Ласина перешел в один из двух лучших чемпионатов в мире — в испанский, где у него также будет возможность показать, на что он способен. Хочу заметить, что Траоре, который играл в ЦСКА и, возможно, кому-то не нравился, был востребован многими клубами, три из которых — испанские. И это в зимнее трансферное окно, когда, как правило, происходит мало трансферов.

Мои футболисты не будут годами высиживать и выпрашивать зарплату согласно контракту. Если у клуба и футболиста что-то не срослось, я всегда помогу и трудоустрою футболиста. К сожалению, многие клубы в России сталкиваются с тем, что футболистов не выгнать даже битой. Эти футболисты готовы умереть за те деньги, которые должны получить согласно контракту, вне зависимости от того, играют они или нет. Я с такими футболистами не сотрудничаю.

У Траоре есть мотивация помочь „Спортингу“ остаться в высшей лиге. Надеюсь, это у него получится. В то же время хочу пожелать некоторым болельщикам ЦСКА быть добрее не только к игрокам, но и к работникам клуба в целом. Нужно понимать, что в ЦСКА назрела перестройка, и надо дать время провести ее качественно. Никто не сомневается, что ЦСКА — это топ-клуб, который никогда не падает в грязь лицом. Хочешь не хочешь, а Ласина навсегда останется в истории ЦСКА автором первого гола на „Арене ЦСКА“ как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов. А теперь пусть забивает Оланаре».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:02
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:00, редактировал Сегодня 22:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 21:52
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:52, редактировал Сегодня 21:55
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 21:49
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 21:47
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 21:46
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:44
, чтобы видеть комментарии
  2
kts
Сегодня 21:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:57 Видео Шалимов пожелал Быстрову стать российским Буффоном 26
18:49 Гаджиев: «Хочется, чтобы у Евсеева всё получилось в его тренерской карьере» 6
Вадим Багров
Народный обозреватель. ФК «Цзю Ба» и собеседование Слуцкого
В январе вы шутили о трансферах, не забыли о «Зените», ЦСКА, «Спартаке» и о новом логотипе «Ювентуса». «Соккер.ру» рад представить результаты вашего творчества.
Комментариев: 9
11:44 Селюк: «„Спартак“ забрал обузу из „Милана“» 199
04:08 Бубнов: «Иванович прекрасно знает РФПЛ, думаю, он принесет пользу „Зениту“» 8
01:11 Бубнов: «Использование схемы 3-5-2 не означает желание Ганчаренко играть от обороны» 13
00:39 Лунёв: «На верхней строчке таблицы пока не „Зенит“, но в мае должно быть наоборот» 15
Вчера
20:17 Гендиректор «Анжи»: «Однозначно стоит задача сохранить место в Премьер-Лиге» 22
19:57 Бабаев: «ЦСКА никогда не скрывал заинтересованности в возвращении Панченко» 34
19:37 Арустамян: «В случае перехода в „Зенит“ зарплата Ивановича будет в районе 3 млн евро» 28
все материалы по этой теме
Турниры