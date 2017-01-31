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Касильяс: «Куртуа сейчас - лучший голкипер в мире»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Порту, Касильяс Икер, Куртуа Тибо
Сегодня, 21:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Вратарь «Порту» Икер Касильяс советует «Реалу» - своему бывшему клубу, приобрести голкипера «Челси» Тибо Куртуа

«На данный момент Куртуа является лучшим голкипером в мире. Он проводит отличный сезон в составе „Челси“.

Да, он не играет в еврокубках, к матчам которых люди приковывают больше внимания, но он играет так хорошо, как делал это в последних сезонах.

Куртуа стал бы отличным голкипером для „Реала“».

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