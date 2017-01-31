Касильяс: «Куртуа сейчас - лучший голкипер в мире»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Порту, Касильяс Икер, Куртуа Тибо
Сегодня, 21:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Вратарь «Порту» Икер Касильяс советует «Реалу» - своему бывшему клубу, приобрести голкипера «Челси» Тибо Куртуа:
«На данный момент Куртуа является лучшим голкипером в мире. Он проводит отличный сезон в составе „Челси“.
Да, он не играет в еврокубках, к матчам которых люди приковывают больше внимания, но он играет так хорошо, как делал это в последних сезонах.
Куртуа стал бы отличным голкипером для „Реала“».
Другие материалы по теме:
Или войдите через
Следила бы за ним в этом сезоне ьак бы не считала)Поверь!)
P.S.
1)Кас как минимум 2 вратарь Испании.А не вызывается исключительно по договоренности с Лопетеги.
2)Стой Кас в воротах вместо ДДХ на че Испания прошла бы дальше.С хорватами Де хеа облажался , а Икер надежно перевел бы мяч на корнер в концовке.Да и первый гол врядли пропустил бы.
хорош, но не лучший.
Вратарь который уж более двух лет играет на уровне среднестатистического вратаря АПЛ лучший в мире ? Кас реально жжет.
Да тот же Де Хеа или Нойер явно получше будут.
Ну а самого Икера видимо жаба душит за то что Де Хеа его в сборной на банку посадил. Иначе никак не обьяснить то что он поставил Куртуа выше Де Хеа.