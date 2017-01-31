Касильяс: «Куртуа сейчас - лучший голкипер в мире»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс советует «Реалу» - своему бывшему клубу, приобрести голкипера «Челси» Тибо Куртуа:

«На данный момент Куртуа является лучшим голкипером в мире. Он проводит отличный сезон в составе „Челси“.

Да, он не играет в еврокубках, к матчам которых люди приковывают больше внимания, но он играет так хорошо, как делал это в последних сезонах.

Куртуа стал бы отличным голкипером для „Реала“».