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«Сандерленд» - «Тоттенхэм»: стартовые составы

Матч: СандерлендСандерленд0 : 0ТоттенхэмТоттенхэм
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:57 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ между «Сандерлендом» и «Тоттенхэмом»

«Сандерленд»: Манноне, Джонс, Манкильо, О'Ши, Коне, Денайе, Ндонг, Ларссон, Родуэлл, Борини, Дефо.

«Тоттенхэм»: Ворм, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Роуз, Дембеле, Ваньяма, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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