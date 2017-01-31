«Сандерленд» - «Тоттенхэм»: стартовые составы
Матч: Сандерленд0 : 0Тоттенхэм
Идет первый тайм
Сегодня, 21:57 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ между «Сандерлендом» и «Тоттенхэмом».
«Сандерленд»: Манноне, Джонс, Манкильо, О'Ши, Коне, Денайе, Ндонг, Ларссон, Родуэлл, Борини, Дефо.
«Тоттенхэм»: Ворм, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Роуз, Дембеле, Ваньяма, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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